Курс рубля укрепился на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился до 73,83 рубля, евро — до 89,26 рубля на открытии торгов Московской биржи во вторник, 19 января.

Так, доллар дешевел на 0,23 процента — до 73,83 рубля, евро — на 0,18 процента. Курс европейской валюты составлял 89,26 рубля.

К 10:40 по московскому времени курс доллара снижался на 0,39 процента — до 73,708 рубля, евро опустился до 89,17 рубля.

Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE растет на 0,99 процента. Она составляла 55,29 доллара за баррель. Нефть марки WTI дорожала на 0,29 процента. Она торговалась на уровне 52,57 доллара за баррель.

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