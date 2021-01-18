Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рубль начал слабеть на фоне дешевеющей из-за нарушения баланса спроса и предложения нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 18 января.

Так, курс доллара расчетами завтра на 10:07 по московскому времени повышался на 28 копеек и составлял 73,92 рубля.

Курс евро вырос на 35 копеек — до 89,27 рубля.

Ранее сообщалось, что цена на нефть упала почти на один процент из-за опасений на фоне пандемии.

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