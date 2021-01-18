Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Виктория Родимкина

Экономика

Рубль начал слабеть на фоне дешевеющей из-за нарушения баланса спроса и предложения нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 18 января.

Так, курс доллара расчетами завтра на 10:07 по московскому времени повышался на 28 копеек и составлял 73,92 рубля.

Курс евро вырос на 35 копеек — до 89,27 рубля.

Ранее сообщалось, что цена на нефть упала почти на один процент из-за опасений на фоне пандемии.

Читайте также: СМИ сообщили о подорожании сотовой связи на 15 процентов

валютакурс рублярубль доллар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте