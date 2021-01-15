СМИ сообщили о подорожании сотовой связи на 15 процентов

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Цены на мобильную связь вырастут на 15 процентов, так как операторам необходимо будет компенсировать затраты на выполнение новых регуляторных норм. Об этом сообщил глава агентства Content-Review Сергей Половников.

По его словам, изменения затронут пользователей тарифов в диапазоне от 500 до 900 рублей.

— Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 рублей, — пояснил специалист.

Так, платными могут стать уведомления о пропущенных звонках. Кроме того, могут подорожать междугородние и международные звонки, сообщает газета «Ведомости».

Таким образом, будут компенсированы дополнительные расходы, которые случились в пандемию коронавируса. В частности, операторы лишились прибыли от роуминга. Также они были вынуждены переносить трафик из деловых центров в спальные районы, что вызвало дополнительные расходы.

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