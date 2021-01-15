СМИ сообщили о подорожании сотовой связи на 15 процентов
Цены на мобильную связь вырастут на 15 процентов, так как операторам необходимо будет компенсировать затраты на выполнение новых регуляторных норм. Об этом сообщил глава агентства Content-Review Сергей Половников.
По его словам, изменения затронут пользователей тарифов в диапазоне от 500 до 900 рублей.
— Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 рублей, — пояснил специалист.
Так, платными могут стать уведомления о пропущенных звонках. Кроме того, могут подорожать междугородние и международные звонки, сообщает газета «Ведомости».
Таким образом, будут компенсированы дополнительные расходы, которые случились в пандемию коронавируса. В частности, операторы лишились прибыли от роуминга. Также они были вынуждены переносить трафик из деловых центров в спальные районы, что вызвало дополнительные расходы.
Читайте также: ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году