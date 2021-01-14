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ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году: организация ожидает его увеличения на 5,9 миллиона баррелей в сутки. Об этом в четверг, 14 января, сообщается в январском докладе организации.

Уточняется, что оценка спроса в прошлом году незначительно ухудшена. На данный момент спрос на нефть ожидается на уровне 95,9 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Главным драйвером роста спроса в 2021 году станет Китай, Индия, а также несколько стран АТР. Положительной динамике поспособствует увеличение экономической активности в мире и рост спроса на сырье для нефтехимии.

Спрос на нефть в прошлом году, по оценкам экспертов организации, снизился на 9,8 миллиона баррелей в сутки, тогда как в предыдущем докладе ожидалось уменьшение на 9,77 миллиона. Таким образом, спрос на нефть в 2020 году составил 90 миллионов баррелей в сутки.

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