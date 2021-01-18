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Мировые цены на нефть снижаются на фоне ситуации с коронавирусом в мире
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Мировые цены на нефть снижаются на фоне ситуации с коронавирусом в мире

Виктория Родимкина

Экономика

Стоимость нефти в понедельник, 18 января, снижается почти на один процент на опасениях по поводу влияния пандемии коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7:37 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94 процента. Она составляла 54,58 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,82 процента — до 1,99 доллара за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI также дешевели на 0,9 процента — до 51,89 доллара за баррель.

Многие страны ужесточают карантинные меры из-за коронавирусной инфекции, число заболеваний растет. Спрос на черное золото остается под сомнением.

Читайте также: ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году

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