Раскрыты подробности инаугурации Джо Байдена

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Штаб избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена раскрыл подробности его инаугурации и рассказал о сопутствующих ей мероприятиях.

Так, в 08:45 (16:45 по московскому времени) Джо Байден вместе с женой Джилл, а также избранный вице-президент Камала Харрис и ее супруг посетят службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

После этого, в 10:30, Байден и Харрис прибудут в Капитолий, где в 11:15 пройдет присяга избранного вице-президента. Сам Байден принесет присягу в полдень (20:00 по Москве). Также в рамках церемонии инаугурации он выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.

Затем на 13:40 запланирован небольшой парад родов войск, а на 14:25 — возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском кладбище. После этого военные торжественно проведут уже действующего президента Байдена в его новую резиденцию — Белый дом.

В 17:15 (01:15 21 января по московскому времени) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев.

Около пяти утра по Москве Байден и Харрис посетят праздничную программу и выступят с речами, а через час они вместе с супругами появятся на балконе Белого дома, передает РИА Новости.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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