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СМИ узнали подробности прощального видеообращения Трампа
Фото: facebook.com/WhiteHouse

СМИ узнали подробности прощального видеообращения Трампа

Виктория Родимкина

В мире

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 18 января записал прощальное видеообращение к американскому народу в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, видеоролик может быть опубликован во вторник, 19 января, однако точные сроки еще не были названы. Уточняется, что в своем обращении президент перечислил свои наиболее существенные, по его мнению, достижения. Кроме того, в видеообращении Трамп оставил комментарий о «новой администрации», но контекст высказывания пока не раскрывается.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома. Инаугурация Джо Байдена должна пройти 20 января.

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