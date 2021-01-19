Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Политолог рассказал, чем обернутся для США санкции против РФ
Фото: mil.ru / Минобороны России

Политолог рассказал, чем обернутся для США санкции против РФ

Камран Гасанов

Внешняя политика

США расширили санкции против России. Под них на этот раз попало судно «Фортуна», участвующее в строительстве «Северного потока — 2». Как на это может ответить Россия, «Вечерней Москве» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Он уверен, что, вопреки санкциям, газопровод продолжит строиться.

— Несмотря на введенные санкции, проект «Северный поток — 2» продолжится. Эти санкции могут лишь отложить его реализацию, но не более того. Если американцы хотели остановить проект, они должны были ввести санкции до начала строительства, до того, как на него были выделены деньги, — отметил Мирзаян.

С другой стороны, России «нужно сказать США спасибо», полагает он. Санкции являются еще одним доказательством того, что Москве нужно принимать более жесткие ответные меры.

— Да, мы привыкли жить под ними (санкциями — прим. «ВМ»), они являются частью нашей реальности. Но унижаться и принимать их — неправильно. Эти санкции против« Северного потока — 2» являются еще одной каплей в чашу российского гнева, которая переполнится и выльется в ассиметричные, жесткие и даже радикальные действия против США, — заключил политолог.

Читайте также: Энергетик прокомментировал отказ датской компании от проекта «Северный поток — 2»

санкции СШАСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте