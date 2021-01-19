Политолог рассказал, чем обернутся для США санкции против РФ

Фото: mil.ru / Минобороны России

США расширили санкции против России. Под них на этот раз попало судно «Фортуна», участвующее в строительстве «Северного потока — 2». Как на это может ответить Россия, «Вечерней Москве» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Он уверен, что, вопреки санкциям, газопровод продолжит строиться.

— Несмотря на введенные санкции, проект «Северный поток — 2» продолжится. Эти санкции могут лишь отложить его реализацию, но не более того. Если американцы хотели остановить проект, они должны были ввести санкции до начала строительства, до того, как на него были выделены деньги, — отметил Мирзаян.

С другой стороны, России «нужно сказать США спасибо», полагает он. Санкции являются еще одним доказательством того, что Москве нужно принимать более жесткие ответные меры.

— Да, мы привыкли жить под ними (санкциями — прим. «ВМ»), они являются частью нашей реальности. Но унижаться и принимать их — неправильно. Эти санкции против« Северного потока — 2» являются еще одной каплей в чашу российского гнева, которая переполнится и выльется в ассиметричные, жесткие и даже радикальные действия против США, — заключил политолог.

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