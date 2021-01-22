Прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

Фото: depositphotos.com

Прокурорская проверка проводится по факту взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане, в результате которого есть погибшие. Об этом старший помощник прокурора республики Руслан Галиев сообщил в пятницу, 22 января.

Изначально о происшествии сообщили СМИ. По их данным, взрыв прогремел утром на открытой площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево (Сармановский район региона). ЧП произошло в ходе испытаний воздухом резервуара установки предварительного сброса воды. В результате погибли два человека, еще один пострадал.

Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура. Предварительно, ведомство подтверждает локацию и момент взрыва, а также информацию о числе погибших и раненых.

На место происшествия выехала прокурор Сармановского района Татьяна Федоровская. Прокуратура вместе с экспертами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Все обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА Новости.

Читайте также: Число погибших при мощном взрыве в Мадриде увеличилось до четырех