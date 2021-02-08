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Сын Никаса Сафронова прокомментировал завещание отца
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сын Никаса Сафронова прокомментировал завещание отца

Юлия Ямпольская

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После того, как художник Никас Сафронов рассказал, что собирается сделать своим наследником Россию, пользователи стали активно обсуждать в Сети его имущество. Так, его сын Лука Затравкин поделился мнением насчет этой ситуации в интервью «Пятому каналу».

По словам пианиста, он сам подтолкнул Сафронова к такому решению, поэтому происходящее на данный момент для него не новость.

— Рано или поздно начнется какая-то вакханалия вокруг его имени, чего быть абсолютно не должно. Имя настолько ценно сегодня для страны и для человечества, имя исторического масштаба, — уточнил сын художника.

Кроме того, он добавил, что даже при живом художнике в многочисленных телепередачах начинаются семейные склоки «с известными и неизвестными родственниками». Онипоявляются только тогда, когда начинается обсуждение наследства.

Также по мнению Затравкина, Сафронов не собирается просто так расставаться с имуществом и думает о возможности воскрешения при помощи криоконсервации.

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завещаниеНикас Сафроновхудожник
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