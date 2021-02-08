Народный календарь. Почему нельзя никому ничего дарить 9 февраля

В народном календаре 9 февраля назвали Златоустов день или Златоустьев огонь. Это связано с тем, что Православная церковь в эту дату почитает память Иоанна Златоуста.

Согласно приметам, в Златоустов день нельзя мыть голову. Тем, кто это сделает, Златоуст не сможет помочь в решении множества важных вопросов, которые копятся за жизнь у каждого человека.

Также 8 февраля ни в коем случае нельзя дарить кому-либо подарки — это может привести к беде как у получателя, так и у дарителя. А сам подарок в скором времени придет в негодность — например, порвется или разобьется.

Особое внимание в этот день издавна уделяли огню в печи. Следует топить так, чтобы устье русской печи стало золотым (златоустьев огонь). Для этого люди за несколько дней щипали лучину и сушили дрова. По поверьям, правильно затопленная печь принесет в дом достаток и мир.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя никому ничего дарить 9 февраля

Приметы погоды обещали холода, если на небе ослепительно белая луна. Если же луна красноватая, то будет ветер. О хорошем урожае в будущем сезоне скажут закругленные гребни на сугробах после снегопада и лежащий волнами снег на полях. О приближающемся снеге узнавали по облакам, плывущим против ветра.

9 февраля отмечают Международный день стоматолога — это связано с тем, что также празднуется День святой Аполлонии. Существует поверье, что если произнести ее имя, то зубная боль сразу утихнет.

Еще один праздник, отмечаемый 9 февраля, — Международный день пиццы. Также на этот день приходятся День гражданской авиации России и Всемирный день безопасного Интернета.

В этот день родились российская фигуристка Ирина Слуцкая, советский и российский режиссер Алексей Пиманов, поэт и литературный критик Василий Жуковский, а также известный военачальник Василий Чапаев.

Именины отмечают Дмитрий, Иван и Петр.