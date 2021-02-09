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Неплательщиков алиментов отправят бороться с борщевиком
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Неплательщиков алиментов отправят бороться с борщевиком

Татьяна Плотникова

Общество

Уничтожение борщевика Сосновского может войти в перечень общественных работ в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказали в пресс-службе областной администрации.

С соответствующим предложением выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он напомнил, что в 2020 году в Тельмановском сельском поселении проходила акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик», в ходе которой неплательщики боролись с сорняком на берегах реки Ижоры.

Дрозденко также поручил в рамках Года чистой воды рассмотреть возможность проведения субботников по уничтожению борщевика на берегах водоемов, где запрещена химическая обработка.

В целом власти Ленобласти намерены направить около 65 миллионов рублей на мероприятия по борьбе с борщевиком, сообщает REGNUM.

Напомним, в июле 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому введены штрафы от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц за неудаление борщевика с земельных участков. Размер штрафа для должностных лиц составит от 20 до 50 тысяч. Юридические же лица в случае невыполнения указания обязаны заплатить от 150 до 700 тысяч рублей.

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борщевикЛенинградская областьборьба с борщевиком
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