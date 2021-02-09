«Родительский контроль» предложили по умолчанию ставить на сим-карты в России

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Провайдеры мобильной связи могли бы по умолчанию ставить функцию «родительского контроля» на сим-карты, которые взрослые оформляют для детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова во вторник, 9 февраля.

По ее словам, это позволило бы исключить доступ к запрещенной для детей информации.

— Мы предлагаем провайдерам при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис «родительского контроля», который позволял бы исключить доступ к запрещенной информации, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

Она отметила, что подростки чаще всего для выхода в Сеть используют мобильные телефоны.

Помимо этого, детский омбудсмен пояснила, что для повышения безопасности важно сопровождать несовершеннолетних, которые оказались вовлечены в деструктивные группы.

Кузнецова добавила, что необходимо предоставлять детям альтернативу, которая позволит им проявить свои созидательные способности.

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