Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Родительский контроль» предложили по умолчанию ставить на сим-карты в России
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

«Родительский контроль» предложили по умолчанию ставить на сим-карты в России

Виктория Родимкина

Общество

Провайдеры мобильной связи могли бы по умолчанию ставить функцию «родительского контроля» на сим-карты, которые взрослые оформляют для детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова во вторник, 9 февраля.

По ее словам, это позволило бы исключить доступ к запрещенной для детей информации.

— Мы предлагаем провайдерам при оформлении родителями сим-карт для детей по умолчанию предоставлять сервис «родительского контроля», который позволял бы исключить доступ к запрещенной информации, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

Она отметила, что подростки чаще всего для выхода в Сеть используют мобильные телефоны.

Помимо этого, детский омбудсмен пояснила, что для повышения безопасности важно сопровождать несовершеннолетних, которые оказались вовлечены в деструктивные группы.

Кузнецова добавила, что необходимо предоставлять детям альтернативу, которая позволит им проявить свои созидательные способности.

Читайте также: Эксперты рассказали, как обезопасить свои данные в интернете

особый контрольсим-картыАнна Кузнецова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте