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Россия запретила поставки железнодорожных колес с Украины
Фото: pixabay.com

Россия запретила поставки железнодорожных колес с Украины

Алена Фролова

Внешняя политика

Российское правительство запретило импорт украинских железнодорожных колес на территорию РФ. Данное постановление опубликовано на портале правовой информации, сообщает НСН.

Ранее с предложением закрыть ввоз данной продукции с Украины выступили в Министерстве транспорта Российской Федерации. Идея была связана с отказом украинских властей от поставок железнодорожных колес из Китая.

По информации Института проблем естественных монополий, в текущих условиях профицит на рынке колес за 2020–2021 годы может составить порядка 500 тысяч штук. Главная причина заключается в избытке железнодорожных комплектующих, а также в сокращении производства грузовых вагонов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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