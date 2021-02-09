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СМИ: Два человека погибли при крушении вертолета в Куршевеле
Фото: pixabay.com

СМИ: Два человека погибли при крушении вертолета в Куршевеле

Кирилл Николаев

Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали при крушении вертолета в Куршевеле. Об этом сообщает радиостанция France 3 со ссылкой на префектуру департамента Савойя.

Сигнал о крушении вертолета поступил около 17:20 по местному времени. Он упал между озером Розьер и мысом Вийар. На борту находились пять человек. Спасатели прибыли на место инцидента приблизительно через 40 минут после крушения.

Троих пострадавших госпитализировали. Один находится в критическом состоянии, а еще двое — в состоянии средней тяжести.

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