Движение на участке МКАД затруднено из-за грузовиков

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Россия, Москва, МКАД, 42-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на 42-м километре Московской кольцевой автодороги затруднено из-за грузовых машин. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает столичный департамент транспорта.

В ведомстве уточняют, что движение затруднено на участке в три километра на 42-м километре МКАД, перед Профсоюзной улицей. В первой и второй полосах трассы грузовики не могут преодолеть подъем, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

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