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Число пользователей приложения «Моя Москва» увеличилось на 100 тысяч человек
02_10_2019_МЕТРО_ЖАНР_ВЛЮБЛЕННЫЕ_ДЕВУШКА НА КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ_МЦК_ПОЕЗД МОСКВА_ПОЛЕЖАЕВСКАЯ__ХОРОШЕВО_МАСИМОВА

Число пользователей приложения «Моя Москва» увеличилось на 100 тысяч человек

Анастасия Колоскова

Город

После выпуска обновленной версии приложения «Моя Москва» в конце 2020 года число его пользователей увеличилось на 100 тысяч человек. Среди наиболее популярных разделов у москвичей оказались «Услуги», «Мои платежи» и «Новости и события».

— Целью обновлений было сделать использование приложения еще удобнее, облегчить поиск нужных сервисов, показывать жителю актуальную именно для него информацию. В результате число пользователей, которые хотя бы раз получили услугу через приложение за месяц, выросло на 5,5 процента, — отметил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин.

Так, теперь разделы приложения располагаются в разных блоках, а не на одном экране. Это позволяет получать только актуальную в настоящий момент информацию. Отмечается, что в среднем в месяц число переходов в раздел «Новости и события» превышает 100 тысяч, тогда как в декабре этот показатель был меньше на 60 тысяч.

Раздел «Мои платежи» москвичи посетили в январе более 130 тысяч раз, в декабре — около 100 тысяч раз.

Уточняется, что обновленная версия доступна пока лишь устройствам с операционной системой iOS, но в ближайшее время ей смогут воспользоваться и пользователи Android. На главном экране в измененном приложении стали появляться виджеты, напоминающие о планируемых визитах к врачам, необходимости передачи показаний счетчиков и информирующие об эвакуации автомобиля.

Новая версия включает и голосовой помощник, который пока находится в режиме тестирования у 10 процентов пользователей, но в ближайшее время станет доступен всем, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новой услугой МИД в офисе «Мои документы» воспользовались более 250 москвичей

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