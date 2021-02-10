Новой услугой МИД в офисе «Мои документы» воспользовались более 250 москвичей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Более 250 москвичей за две недели обратились во флагманский офис «Мои документы» в ЮВАО, чтобы воспользоваться уникальной услугой министерства иностранных дел России (МИД РФ) по консульской легализации документов. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

Уточняется, что услуга МИД стала первой консульской услугой, которую можно получить посредством центров «Мои документы». Пока ее оказывает исключительно флагманский офис ЮВАО. Ранее легализировать документ можно было только в консульском департаменте МИД страны.

Как отметили в пресс-службе, эта процедура нужна для того, чтобы документ имел юридическую силу в другом государстве. Легализации подлежат документы об образовании или из органов ЗАГС.

— В настоящий момент легализация документов необходима примерно для 80 государств, которые не являются участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что за одно обращение в центр можно подать на легализацию сразу нескольких документов. Для оказания услуги необходим паспорт, сами документы и их заверенные нотариусов переводы, а также квитанция об оплате госпошлины. Срок оказания услуги — пять рабочих дней, не считая времени на доставку документов, передает агентство «Москва».

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