Специалистов подмосковных МФЦ обучат деловому этикету

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Сотрудников центров государственных услуг в Московской области обучат деловому этикету. Курсы организуют по новой методике. Специалисты примут участие в тренингах по обслуживанию клиентов, во время которых узнают все необходимое о культуре общения и правилах поведения. Об этом министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал телеканалу «360».

— Первое такое обучение уже состоялось в Дубне. Мы в постоянном режиме повышаем качество оказания услуг, в том числе и уровень обслуживания клиентов многофункциональных центров (МФЦ), — отметил Максим Рымар.

По его словам, новый вид обучения станет хорошим дополнением к существующим тренингам по развитию управленческих навыков. Например, операторов окон в офисах «Мои документы» обучат обслуживанию по региональному стандарту.

Планируется, что в ближайшее время обучение пройдут 200 специалистов подмосковных МФЦ. Так, в феврале тренинги посетят работники офисов госуслуг из Балашихи, Мытищ, Коломны, Наро-Фоминска, Чехова, Дмитрова, Солнечногорска, Ступина и Красногорска.

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