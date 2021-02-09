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Специалистов подмосковных МФЦ обучат деловому этикету
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Специалистов подмосковных МФЦ обучат деловому этикету

Елена Фролова

Общество

Сотрудников центров государственных услуг в Московской области обучат деловому этикету. Курсы организуют по новой методике. Специалисты примут участие в тренингах по обслуживанию клиентов, во время которых узнают все необходимое о культуре общения и правилах поведения. Об этом министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал телеканалу «360».

— Первое такое обучение уже состоялось в Дубне. Мы в постоянном режиме повышаем качество оказания услуг, в том числе и уровень обслуживания клиентов многофункциональных центров (МФЦ), — отметил Максим Рымар.

По его словам, новый вид обучения станет хорошим дополнением к существующим тренингам по развитию управленческих навыков. Например, операторов окон в офисах «Мои документы» обучат обслуживанию по региональному стандарту.

Планируется, что в ближайшее время обучение пройдут 200 специалистов подмосковных МФЦ. Так, в феврале тренинги посетят работники офисов госуслуг из Балашихи, Мытищ, Коломны, Наро-Фоминска, Чехова, Дмитрова, Солнечногорска, Ступина и Красногорска.

Читайте также: Учебному центру «Мои документы» — 6 лет: наука помогать, работа в период пандемии и забота о горожанах за пределами центров госуслуг

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