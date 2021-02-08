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Учебному центру «Мои документы» — 6 лет: наука помогать, работа в период пандемии и забота о горожанах за пределами центров госуслуг
Фото: из личного архива

Учебному центру «Мои документы» — 6 лет: наука помогать, работа в период пандемии и забота о горожанах за пределами центров госуслуг

Марьяна Шевцова

Город

Учебный центр «Мои документы» отметил свой шестой день рождения. Руководителя учреждения Натальи Чистяковой рассказала «Вечерней Москве», какую помощь оказывает центр во время пандемии.

— Наталья Викторовна, расскажите, пожалуйста, об итогах работы за эти годы.

— Учебный центр «Мои документы» открылся в 2015 году и стал первым в стране, где готовят сотрудников центров госуслуг. За шесть лет существования учебного центра тренеры разработали десятки очных и запустили сотни дистанционных курсов для обучения и повышения квалификации специалистов офисов госуслуг. Специальный подход позволил выйти на новый уровень сервиса и повысить удовлетворенность москвичей качеством предоставления услуг. Об этом свидетельствуют в том числе крупные мировые исследования. Так, сравнительный анализ центров предоставления государственных и муниципальных услуг, проведенный компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), показал: Москва вошла в тройку городов мира с самыми высокими показателями работы центров госуслуг. Сегодня каждый новый сотрудник проходит обучение порядку предоставления государственных услуг и основам «Искреннего сервиса». О старте этого уникального проекта в центрах госуслуг объявил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году.

Для сотрудников, уже имеющих опыт работы в центрах «Мои документы», регулярно проводится обучение, направленное на повышение профессиональных качеств — проработку нюансов предоставления государственных услуг, навыков эффективного общения, умения взаимодействовать с людьми в нестандартных ситуациях. Это позволяет им развиваться и двигаться вверх по карьерной лестнице. Центры госуслуг постоянно находятся в диалоге с жителями, и это общение происходит не только в рамках предоставления государственных услуг. Например, центр на основе своих учебных программ разработал также открытые тренинги для жителей города. Темы их разнообразны: часть посвящена вопросам оформления важных документов, другие учат ораторскому искусству, эффективному планированию времени, управлению стрессом. Такие занятия уже проходили как в офлайн-формате, так и в онлайн. В честь шестилетия учебного центра мы также подготовили серию из трех интересных лекций. Они посвящены нововведениям в сфере социальных услуг, электронным сервисам города и способам обезопасить себя от действий электронных мошенников. Приглашаем горожан посмотреть их на официальных страницах центров «Мои документы» Москвы в социальных сетях.

— Как была выстроена работа во время пандемии?

— В прошлом году тренеры учебного центра столкнулись с абсолютно новой задачей. Мы готовили операторов кол-центра Комплекса социального развития для работы с жителями и помощи им в период пандемии COVID-19. В связи с тем, что для большинства сотрудников, привлеченных к работе в кол-центрах, функция телефонного оператора была новой, тренеры решали двойную задачу. Им нужно было донести всю справочную, информационную, содержательную часть до специалистов и научить навыкам взаимодействия с человеком исключительно по телефону. Более того, наши специалисты не только обучали операторов перед началом работы кол-центрах, но и сопровождали на протяжении всего проекта — к такому сопровождению относится, например, разбор сложных ситуаций и отработка навыков общения. Мы готовили к работе на горячей телефонной линии как своих сотрудников, так и представителей других организаций, принявших решение помочь жителям. Специалисты кол-центра принимали входящие звонки москвичей, обзванивали заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, а также помогали оформить листки нетрудоспособности и отвечали на вопросы горожан. Поскольку пандемия коронавируса еще не окончена, тренеры учебного центра и дальше будут обучать и сопровождать операторов кол-центров на рабочих местах, помогая им совершенствоваться и оказывать горожанам эффективную поддержку.

— Каким образом удалось в такие короткие сроки запустить горячую линию?

— Весь мир неожиданно узнал о пандемии COVID-19. В таких условиях это похоже на чрезвычайное положение — мы делали все возможное и не задумывались о ресурсах своих сил. Большое значение имел и общий порыв, когда каждый понимал, что людям нужна помощь и от него многое зависит. Мы сейчас вспоминаем тот момент начала пандемии и сами задумываемся, как мы это преодолели. Но была одна мысль — людям нужна помощь. И кто если не мы, сотрудники центров госуслуг, должны быть рядом с ними в этой ситуации. Кто, если не тренеры учебного центра, могут оперативно подключиться к задаче и обучить такое количество операторов. В кратчайшие сроки была организована подготовка специалистов. Кол-центры работали с 8 утра до 9 вечера семь дней в неделю, и на протяжении всего этого времени тренеры нашего учебного центра были рядом с операторами. Мы помогали не только в разговорах с заявителями с нетривиальными вопросами, но и операторам — для них это тоже было большое психологическое испытание. Для нас это был действительно вызов. Мы прилагали много усилий, чтобы адаптировать программу обучения операторов — сделать ее короткой и эффективной. Цели достигли опытным путем, бросив на это все свои ресурсы.

— Расскажите о внедрении «искреннего сервиса» в поликлиниках. Как это происходит? Разработан отдельный стандарт?

— Сотрудники центров «Мои документы» не первый год помогают горожанам присоединиться к полезным проектам в самых разных сферах жизни — это забота о здоровье, спорт, культура и изучение истории Москвы. С середины прошлого года учебный центр также присоединился к новому проекту — мы оказываем содействие городским поликлиникам по созданию благоприятной сервисной среды, проводим на регулярной основе ряд поддерживающих мероприятий. Тренеры систематически выезжают в поликлиники для сопровождения администраторов, проведения микротренингов на местах и оказания помощи в решении сложных нестандартных ситуаций. Что касается стандартов, «искренний сервис» в них облачить невозможно. Если человек хочет помочь другому разобраться в сложной ситуации — это желание идет от чистого сердца.

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