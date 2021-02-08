Москвичи по имени Елена и Александр чаще всех обращаются в центр занятости «Моя работа»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Самые распространенные имена среди обратившихся в центр занятости, по данным карьерных экспертов, — Александр (16 981 человек) и Елена (18 468 человека). На втором месте, согласно статистике, Сергей (14 996 человек) и Ольга (14 137 человек), а третье место занимают Алексей (12 451 человек) и Екатерина (12 672 человека).

Среди самых редких мужских имен эксперты отметили Никифора, Осипа и Родислава — по 3 человека среди обратившихся. Среди женских имен — Ясмина (4 человека), Виолетта (2 человека) и Ланна (1 человек).

По данным экспертов центра «Моя работа», в период пандемии в столичном центре занятости в 2020 году зафиксировано свыше 430 тысяч обращений. Из них 405 653 человека — жители столицы. Согласно исследованию, чаще всего в центр обращались жители Южного округа — 60 677 человек. Реже в работе нуждались люди, проживающие в Центральном административном округе: 22 649 человек.

Сторисмейкеры, модельеры колодок и гримеры-пастижеры

Эксперты также зафиксировали в столице ряд нетипичных и редких запросов от работодателей за прошедший год. Среди них были отмечены такие специалисты, как сторисмейкер — человек, профессионально занимающийся съемкой видео для сторис (15-секундные ролики в социальных сетях) для блогеров и бизнеса. В Москве заработная плата такого специалиста — до 30 000 рублей. В список необычных профессий вошли также модельеры колодок — уникальные мастера, отвечающие за изготовление фундаментальных элементов обувных товаров — колодок (изделия необходимы для формирования полноты обуви и отвечают за высоту каблука). Работодатели предлагают им от 50 000 рублей и выше. В топ редких запросов попали и такие профессии, как врач по водолазной медицине — человек, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой состояния, вызванного попаданием людей в подводную среду (от 35 000 рублей), и гример-пастижер — специалист высокого профиля, который при помощи красок и специальных приспособлений перевоплощает актеров в их персонажей (от 20 000 рублей и выше).

На заметку!

Если вам необходима помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 51 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и на ул. Шаболовка, д. 48; специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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