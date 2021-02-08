Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Первому в стране учебному центру «Мои документы» исполнилось шесть лет. За время работы его специалисты разработали более 60 очных и более 230 дистанционных обучающих курсов для сотрудников центров госуслуг. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 8 февраля.

По ее словам, в учебном центре обучающие тренинги проходит каждый новый специалист, а сотрудники регулярно совершенствуют профессиональные качества. Непрерывное обучение позволяет «Моим документам» являться эталоном оказания госуслуг.

Помимо этого, сотрудники центров госуслуг помогают реализовывать важные городские проекты.

Так, с лета 2020 года «Мои документы» оказывают помощь медучреждениям в разработке стандартов работы поликлиник, где особенное внимание уделяется сервису и вниманию к пациентам.

В это же время власти запустили программу «Персональный помощник», в рамках которой оказывается помощь москвичам с онкозаболеваниями. Сотрудники центров госуслуг записывают их на прием к врачам и необходимые обследования, а также напоминают о визитах к врачам и помогают в решении насущных вопросов.

Напомним, первый в России учебный центр, где реализуется программа подготовки кадров для офисов «Мои документы» открылся в 2015 году в центре района Строгино. В декабре 2018-го во Дворце госуслуг на ВДНХ заработал его филиал.

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