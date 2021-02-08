Москвичам предложили пожениться в необычных местах в День России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице начали принимать заявления о регистрации брака в День России,12 июня. Площадками для торжественной церемонии могут стать дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5, Шипиловский отдел ЗАГС, а также два необычных места. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Уточняется, что в связи с популярностью «особенных» мест для регистрации брака было «принято решение провести торжественные церемонии в День России в том числе в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal».

— Кроме того, в этот день дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать с 09:00 до 20:00 — на два часа дольше обычного, — цитирует сообщение официальный сайт мэра Москвы.

Также можно подать заявление на красивые июньские даты — 06.06.2021 и 21.06.2021 — во дворцы бракосочетания № 1 и № 3. В Дворце бракосочетания №1 с субботы на воскресенье проводятся ночные регистрации брака.

Будущие молодожены могут подать заявление на регистрацию брака через портал mos.ru, Единый портал госуслуг или в отделе ЗАГС.

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