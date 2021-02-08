Новые ролики о достопримечательностях Москвы появились на туристическом сервисе Russpass
На цифровом туристическом сервисе Russpass появились новые ролики о достопримечательностях Москвы. В частности, видео будут посвящены особенностям архитектуры, истории и культуры города.
Один из новых роликов расскажет о скульптуре собаки на станции метро «Площадь Революции». Жители города относятся к ней, как к символу удачи, однако в истории бронзовой овчарки есть малоизвестный факт. Ее создание едва не привело к конфликту между архитекторами.
Еще один ролик расскажет, откуда в доме-мастерской архитектора Константина Мельникова появились окна в форме шестиугольника.
Кроме того, один из видеорассказов коснется монумента на здании Большого театра. Зрители смогут узнать, как скульптуру Аполлона, управляющего четверкой лошадей, смогли уберечь в годы Великой Отечественной войны.
Также на цифровом сервисе размещен видеоролик, посвященный резонансному событию в павильоне «Космос» на ВДНХ. Речь идет о моменте, когда там прошла первая официальная вечеринка с диджеями, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Напомним, что видеоролики записаны на двух языках — русском и английском. Англоязычные версии размещены на YouTube-канале Discover Moscow.
Читайте также: Дополнительный вход в Московский зоопарк откроют в 2021 году