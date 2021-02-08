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Новые ролики о достопримечательностях Москвы появились на туристическом сервисе Russpass
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые ролики о достопримечательностях Москвы появились на туристическом сервисе Russpass

Анастасия Колоскова

Город

На цифровом туристическом сервисе Russpass появились новые ролики о достопримечательностях Москвы. В частности, видео будут посвящены особенностям архитектуры, истории и культуры города.

Один из новых роликов расскажет о скульптуре собаки на станции метро «Площадь Революции». Жители города относятся к ней, как к символу удачи, однако в истории бронзовой овчарки есть малоизвестный факт. Ее создание едва не привело к конфликту между архитекторами.

Еще один ролик расскажет, откуда в доме-мастерской архитектора Константина Мельникова появились окна в форме шестиугольника.

Кроме того, один из видеорассказов коснется монумента на здании Большого театра. Зрители смогут узнать, как скульптуру Аполлона, управляющего четверкой лошадей, смогли уберечь в годы Великой Отечественной войны.

Также на цифровом сервисе размещен видеоролик, посвященный резонансному событию в павильоне «Космос» на ВДНХ. Речь идет о моменте, когда там прошла первая официальная вечеринка с диджеями, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Напомним, что видеоролики записаны на двух языках — русском и английском. Англоязычные версии размещены на YouTube-канале Discover Moscow.

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достопримечательности столицыинформационные видеороликиЦифровой туристический сервис Russpass
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