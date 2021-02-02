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Дополнительный вход в Московский зоопарк откроют в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дополнительный вход в Московский зоопарк откроют в 2021 году

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Посетители смогут воспользоваться новым входом в Московский зоопарк в 2021 году. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на сегодняшний день проводятся монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня дополнительного входного павильона.

Новый вход расположится рядом со станцией метро «Баррикадная». Планируется построить двухэтажный павильон с билетными кассами и турникетами. Также там обустроят сувенирные магазины, кафе и даже образовательный центр, в рамках которого сотрудники зоопарка будут проводить культурные и просветительные встречи.

Дополнительный вход в Московский зоопарк откроют в 2021 годуПроект входной группы Московского зоопарка / Фото: mos.ru

Входную группу планирую выполнить в общем стиле ансамбля зоопарка. Для входа на второй этаж павильона предусмотрят траволаторы и лестницы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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