МИД РФ допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке

Фото: Минобороны РФ

Генеральное консульство США во Владивостоке может прекратить свою работу к середине весны. Об этом сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец в среду, 10 февраля.

По его словам, это решение может быть принято в одностороннем порядке Госдепартаментом США.

— При соблюдении всех формальностей (решение — прим. «ВМ») может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года, — сказал Андрей Броварец.

Представитель Министерства иностранных дел выразил надежду на то, что администрация Белого дома пересмотрит этот вопрос, так как закрытие генконсульства идет в разрез с общими тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами, сообщается на сайте местного правительства.

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