Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МИД РФ допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке
Фото: Минобороны РФ

МИД РФ допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Генеральное консульство США во Владивостоке может прекратить свою работу к середине весны. Об этом сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец в среду, 10 февраля.

По его словам, это решение может быть принято в одностороннем порядке Госдепартаментом США.

— При соблюдении всех формальностей (решение — прим. «ВМ») может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года, — сказал Андрей Броварец.

Представитель Министерства иностранных дел выразил надежду на то, что администрация Белого дома пересмотрит этот вопрос, так как закрытие генконсульства идет в разрез с общими тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами, сообщается на сайте местного правительства.

Читайте также: Посол РФ в Великобритании рассказал о состоянии двусторонних отношений

Владивостокгенконсульство РоссииМИД РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Все мнения
О проекте