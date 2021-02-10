Шеф-повар раскрыл секрет вкусной диеты при коронавирусе

Шеф-повар московского ресторана Виктор Белей готовит конкурсное блюдо на кулинарном соревновании Bocuse d’Or / Фото: Выставочная компания Асти Групп

Чтобы вернуть себе обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции, необходимо включить в свой рацион больше острых и пряных блюд. Об этом рассказал шеф-повар Дмитрий Табаков.

— Обилие специй не поможет, если обоняние полностью потеряно. Но если оно начало возвращаться, то следует использовать гвоздику, кардамон, чили, корицу и другие приправы, —отметил повар.

Он также порекомендовал перенесшим заболевание готовить диетические блюда, а не перекусывать на ходу в ресторанах быстрого питания, сообщает телеканал «360».

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