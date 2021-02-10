Ученые предупредили об опасности наноматериалов в косметике и продуктах

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Большую опасность для здоровья человека представляют наночастицы, которые входят в состав большинства продуктов питания и косметических средств. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на международную группу ученых.

Нанотехнологии призваны улучшить жизнь современных людей, они позволяют разрабатывать эффективные лекарственные препараты, продукты по уходу за кожей, стойкие батареи и многое другое.

При этом использование данных материалов имеет и оборотную сторону медали. Их применение не ограничено законом. Именно поэтому многие производители не указывают нанотехнологии в составе продуктов. Ученые заявляют, что опасность заключается в том, что наночастицы могут связаться с микроорганизмами и попасть в пищевую цепочку человека. В результате эти наноматериалы будут накапливаться в органах, в том числе и в головном мозге, что может негативно сказаться на здоровье человека.

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