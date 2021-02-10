Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

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Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом в среду, 10 февраля, рассказал заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Обстрел был осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. В результате инцидента никто не пострадал.

Российская авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме, сообщает РИА Новости.

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