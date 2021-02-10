Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Кирилл Николаев

Армия

Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом в среду, 10 февраля, рассказал заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Обстрел был осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. В результате инцидента никто не пострадал.

Российская авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме, сообщает РИА Новости.

Читайте также: СМИ: Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку

система ПВОРоссияСирия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте