«Молодцы девочки!»: Татьяна Навка показала, как они с Жасмин веселятся на вечеринке

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала, как веселится в компании Жасмин на детском празднике. Видео с вечеринки в честь дня рождения дочери певицы она опубликовала в соцсетях.

Видео запечатлело, как Навка раскручивает подругу, а затем толкает ее в огромную кучу блестящей мишуры. Следом спортсменка, хохоча, падает туда же сама.

— Хорошо, когда на детском празднике тоже можешь почувствовать себя ребенком и быть на одной волне со своими детьми! — написала фигуристка в своем Instagram-аккаунте.

Ниже спортсменка уточнила, что на эту способность не влияет количество выпитого алкоголя, а лишь чувство юмора и позитив.

«Какие вы классные!»; «Молодцы девочки!»; «Очень веселое и позитивное видео! Спасибо за настроение!»; «Пока есть желание надо веселиться! Как здорово»,Как здорово! — оценили видеоролик подписчики Навки.

Читайте также: «Дабы не доводить до войны»: Деревянко рассказал о причинах расставания с гражданской женой