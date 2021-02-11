Владимир Путин приветствовал решение США по продлению СНВ-3

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал решение США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

— Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет, — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства предложил членам Совбеза поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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