Детский омбудсмен предложила приравнять сокрытие ребенка при разводе к похищению

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В России следует ввести ответственность для разводящихся родителей, которые настраивают ребенка друг против друга. Об этом в четверг, 11 февраля, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

По ее словам, сокрытие детей при разводе нужно приравнять к похищению.

— За то, что один родитель настраивает ребенка против другого родителя, у нас за это не преследует закон, хотя я считаю, что нам нужен такой закон, — цитирует Мишонову агентство городских новостей «Москва».

Аппарат уполномоченного фиксировал эпизоды, когда один родитель удерживал ребенка, не приводил его в школу или детский сад. Таким образом было нарушено его право на нормальную жизнь.

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