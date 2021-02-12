Столичные власти запустили серию встреч с бизнесом для выработки мер поддержки

Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

Серию встреч с московскими предпринимателями для обсуждения актуальной ситуации в экономике запустил столичный департамент экономической политики и развития. Ее организовали в рамках деятельности совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, который возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На встречах участники обсуждают меры по минимизации последствий пандемии коронавируса и совместную работу над нормативными документами, которые регулируют деятельность бизнеса. Первая встреча прошла 11 февраля, ее открыл глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

В обсуждении также участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, которая является соорганизатором встреч, общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса Игорь Лаврик, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов, общественный уполномоченный по управлению активами в сфере гостеприимства Вадим Прасов и общественный уполномоченный в сфере управления активами Дмитрий Шлопак.

По словам Кирилла Пуртова, всего запланировано пять сессий, в ходе которых будут обсуждать актуальные для конкретных сфер темы.

Читайте также: Курсы «Стартап-школы МБМ» в очном формате начнутся 1 марта