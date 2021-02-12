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Изменения в конституцию Белоруссии будут подготовлены в 2021 году
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Изменения в конституцию Белоруссии будут подготовлены в 2021 году

Ростислав Зубков

В мире

Изменения в белорусскую конституцию будут подготовлены в течение 2021 года, этим займется специальная комиссия. Об этом говорится в принятой Всебелорусским народным собранием резолюции.

Согласно документу, для проработки изменений будет создана конституционная комиссия, в которую войдут представители госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.

— Данной комиссии в 2021 году разработать предложения по изменению конституции Республики Беларусь для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум, — указано в резолюции.

Уточняется, что делегаты собрания выступили за участие «широких слоев населения» в этом процессе. Помимо этого, резолюция предлагает признать собрание «высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

Среди прочего принятие резолюции, по сути, означает одобрение делегатами ВНС ключевых положений программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы. В частности, они поддержали ее основную цель — обеспечить социальную стабильность и рост благосостояния белорусов за счет улучшения экономической ситуации.

Резолюция далее должна быть передана президенту республики для рассмотрения и принятия необходимых решений, передает ТАСС.

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БелоруссияКонституцияпроект резолюции
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