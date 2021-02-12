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Названа дата съемок сериала по мотивам «Игры престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов» / 2014, HBO

Названа дата съемок сериала по мотивам «Игры престолов»

Анастасия Чанцева

Кино

Съемки сериала «Дом дракона» о доме Таргариенов, который является приквелом «Игры престолов», начнутся в апреле этого года. Проектом займется телеканал HBO.

Сюжет сериала «Дом драконов», в основу которого ляжет книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», развернется за 300 лет до событий, описанных в саге «Песнь льда и огня». В главных ролях снимутся Пэдди Консидайн, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит, сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что телеканал HBO планирует снимать анимационный сериал по мотивам легендарной «Игры престолов».

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