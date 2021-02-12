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«В отношениях семейных»: Лолита опровергла свои слова о замужестве
/ Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

«В отношениях семейных»: Лолита опровергла свои слова о замужестве

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Лолита рассказала, в каких отношениях она состоит со своим возлюбленным. Этим артистка поделилась с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Ранее в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ исполнительница заявила, что уже вышла замуж, чем удивила многих зрителей. Позже певица сообщила, что пока не готова к отношениям, которые называются браком.

— У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу, — отметила Лолита.

Однако певица дала понять, что в личной жизни у нее все хорошо.

— Я в отношениях семейных, — рассказала певица.

Нынешний избранник Лолиты — человек состоятельный, вместе они уже ездили на отдых. При этом мужчина находится в самом расцвете сил. Публике его звезда еще не представляла.

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Лолита Милявскаябракотношения
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