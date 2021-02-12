«В отношениях семейных»: Лолита опровергла свои слова о замужестве
Певица Лолита рассказала, в каких отношениях она состоит со своим возлюбленным. Этим артистка поделилась с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Ранее в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ исполнительница заявила, что уже вышла замуж, чем удивила многих зрителей. Позже певица сообщила, что пока не готова к отношениям, которые называются браком.
— У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу, — отметила Лолита.
Однако певица дала понять, что в личной жизни у нее все хорошо.
— Я в отношениях семейных, — рассказала певица.
Нынешний избранник Лолиты — человек состоятельный, вместе они уже ездили на отдых. При этом мужчина находится в самом расцвете сил. Публике его звезда еще не представляла.
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