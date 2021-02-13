Ученые открыли новый вид доисторических рептилий

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Исследователи из Аргентины обнаружили новый вид рептилии, которая обитала на нашей планете 230 миллионов лет назад. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

Рептилия относится к ринхозаврам — четвероногим травоядным животным длиной около трех метров, современникам динозавров. Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, вероятно, служил для обработки пищи перед проглатыванием.

В ходе раскопок в национальном парке Талампайя палеонтологи обнаружили фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и останки бедра. Часть обнаруженных костных фрагментов принадлежит ринхозавру, другие останки — прочим животным, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что палеонтологи из университета Саутгемптона открыли новый вид динозавров, который обитал на Земле более 115 миллионов лет назад. Длина динозавра могла достигать четырех метров, ему дали название Vectaerovenator inopinatus.

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