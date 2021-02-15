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Дом в Булатниковском проезде передадут под заселение по реновации в первом полугодии 2021 года
/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Дом в Булатниковском проезде передадут под заселение по реновации в первом полугодии 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Булатниковский проезд, 16Б Карта всех событий

Программа реновации жилья стартует в столичном районе Бирюлево Западное в первом полугодии 2021 года. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, в начале года в эксплуатацию ввели новостройку, которая находится по адресу Булатниковский проезд, дом, 16Б.

—Это ресурс, который позволит предоставить новое жилье около 50 семьям уже в первом полугодии. С началом заселения указанного дома в районе Бирюлево Западное стартует программа реновации жилищного фонда, — уточнил руководитель ведомства.

Сергей Лёвкин также добавил что на юге Москвы в программу реновации включили 378 домов, из них 15 – на территории столичного района Бирюлево Западное. Для волнового переселения подобрали 49 площадок на территории округа и четыре в границах района.

На данный момент на этапе разработки находятся два стартовых объекта, один из которых уже сдан в эксплуатацию. Ввод еще одного дома ожидается осенью 2021 года, заключил Левкин.

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