Дом в Булатниковском проезде передадут под заселение по реновации в первом полугодии 2021 года
Программа реновации жилья стартует в столичном районе Бирюлево Западное в первом полугодии 2021 года. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
По его словам, в начале года в эксплуатацию ввели новостройку, которая находится по адресу Булатниковский проезд, дом, 16Б.
—Это ресурс, который позволит предоставить новое жилье около 50 семьям уже в первом полугодии. С началом заселения указанного дома в районе Бирюлево Западное стартует программа реновации жилищного фонда, — уточнил руководитель ведомства.
Сергей Лёвкин также добавил что на юге Москвы в программу реновации включили 378 домов, из них 15 – на территории столичного района Бирюлево Западное. Для волнового переселения подобрали 49 площадок на территории округа и четыре в границах района.
На данный момент на этапе разработки находятся два стартовых объекта, один из которых уже сдан в эксплуатацию. Ввод еще одного дома ожидается осенью 2021 года, заключил Левкин.
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