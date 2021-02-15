В Совфеде призвали не верить фейкам о дистанционном образовании

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Вокруг законопроекта о дистанционном образовании сформировался поток фейковых новостей. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова в эфире телеканала «Вместе РФ».

— В законопроекте о дистанционном обучении не идет речь о том, чтобы заменить им очную форму образования, — подчеркнула она.

Гумерова отметила, что дистанционная форма обучения может применяться только в случае необходимости. Она никогда не заменит классическое образование.

Гумерова напомнила, что в разгар пандемии школы были вынуждены перейти на дистанционку. От родителей и учителей поступало много жалоб, которые были учтены. В настоящее время в законопроекте четко прописывается, как должно быть организовано дистанционное обучение.

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