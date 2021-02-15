Пора любви: названы знаки зодиака, которых ждут отношения в марте

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Весна считается временем любви. В марте 2021 года это светлое чувство настигнет представителей сразу шести знаков зодиака.

По мнению астрологов, в первом месяце весны Рыбы станут источниками любви. Они сами будут инициировать отношения. Если представители этого знака не влюбятся по-настоящему, а просто захотят почувствовать себя востребованными, они все равно получат все положительные эмоции.

В марте Девам даже не придется мечтать о любви, так как она сама к ним придет. Нужный человек просто окажется рядом и станет источником нежных чувств. Возлюбленные помогут Девам навести порядок в их жизни.

Скорпионы в марте окунутся в чувства с головой. Для некоторых новый роман станет просто игрой, однако это не помешает представителям данного знака наслаждаться происходящим.

В марте Овны будут сражаться за свою личную жизнь. Они сами станут инициаторами положительных перемен в ней. Чтобы в отношениях с возлюбленным не было проблем, Овну придется бороться со своим эгоизмом.

Весы не любят тащить отношения на себе. Им нужен тот, кто возьмет на себя всю ответственность за романтику. В марте Весы будут деликатно направлять партнера в нужную сторону.

В первый весенний месяц Стрельцов ждет роман ради развлечения. Серьезные отношения обойдут их стороной. Март станет для Стрельцов лучшим временем для романтических приключений и любовных авантюр, сообщает Пятый канал.

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