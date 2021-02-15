Павел Глоба назвал удачные дни для знаков зодиака на этой неделе

Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба поделился своим прогнозом на текущую неделю для всех знаков зодиака, рассказав о самых удачных днях.

Водолей

На текущей неделе Водолеям предстоит решить вопросы, связанные с любовными отношениями. Нужно постараться взять на свои плечи всю ответственность не только за себя, но и за своего партнера. Что касается карьеры, то предстоит поработать над своим талантом убеждения. От него на этой неделе будет полностью зависеть успех в профессиональных делах.

Самыми удачными днями будут 15, 16, 20 и 21 февраля.

Рыбы

В ближайшую неделю вам нужно держать чувства при себе, не торопиться делиться тайнами с родными. Особенно если дело касается романтических переживаний. В работе не стоит начинать новые проекты, подходящее время для карьеры наступит сразу после вашего дня рождения.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля.

Овен

Неделя в любовных отношениях будет успешной, некоторые Овны могут встретить свою вторую половину и начать жизнь с новым возлюбленным. Главное — не привязываться к прошлому. В карьере важно к каждой сложной проблеме подобрать новое простое решение.

Самыми удачными днями будут 20 и 21 февраля.

Телец

У Тельцов на этой неделе в любви будет не все так гладко. Не исключены ссоры с партнером. Главное правило: не выносите сор из избы. На работе руководство будет слишком придирчивым и требовательным.

Самым удачным днем будет 21 февраля.

Близнецы

Уделите своей второй половинке как можно больше времени, кто-то из Близнецов может отправиться с любимыми в путешествие. Проекты, начатые на работе в эту неделю, дадут ожидаемый результат.

Самыми удачными днями будут 15 и 16 февраля.

Рак

Раков потянет на романтические авантюры. Звезды не советуют бросаться в омут с головой. Возможно, на этой неделе вы получите интересное предложение, связанное с карьерой. Звезды рекомендуют не отказываться от него.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля.

Лев

Львам предстоящая неделя принесет множество любовных переживаний. Партнеру тоже придется непросто. В работе звезды советуют прислушаться к мнению коллег. Возможно, ваш звездный час еще не пришел.

Самыми удачными днями будут 15, 16 и 20 февраля.

Дева

Девы могут не рассчитывать на отдых и романтику. На первый план выйдут бытовые дела. Что касается работы — сейчас не самое подходящее время для роста в карьере.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля.

Весы

У одиноких Весов может случиться интересное знакомство. Тем, кто находится в неопределенных отношениях с партнером, звезды рекомендуют использовать все возможности для изменения ситуации.

Самыми удачными днями будут 20 и 21 февраля.

Скорпион

Скорпионов ждут тихие романтические вечера при свечах. Каждый день вы будете решать какие-то семейные проблемы. В карьере совсем скоро все кардинально изменится.

Самым удачным днем будет 21 февраля.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют развеяться в коротких поездках. Свободные представители этого знака могут встретить настоящую любовь. В работе лучше заняться планированием и расписать все шаги на пути к карьерной лестнице.

Самыми удачными днями будут 15 и 16 февраля.

Козерог

Козерогам предстоит буквально задарить свою половинку приятными мелочами. При этом можете рассчитывать на ответные подарки и чрезмерное внимание со стороны второй половинки. Эта неделя идеально подходит для инвестиций и вложений.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля, сообщает Пятый канал.

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