Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Павел Глоба назвал удачные дни для знаков зодиака на этой неделе
Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Павел Глоба назвал удачные дни для знаков зодиака на этой неделе

Анастасия Чанцева

Общество

Астролог Павел Глоба поделился своим прогнозом на текущую неделю для всех знаков зодиака, рассказав о самых удачных днях.

Водолей

На текущей неделе Водолеям предстоит решить вопросы, связанные с любовными отношениями. Нужно постараться взять на свои плечи всю ответственность не только за себя, но и за своего партнера. Что касается карьеры, то предстоит поработать над своим талантом убеждения. От него на этой неделе будет полностью зависеть успех в профессиональных делах.

Самыми удачными днями будут 15, 16, 20 и 21 февраля.

Рыбы

В ближайшую неделю вам нужно держать чувства при себе, не торопиться делиться тайнами с родными. Особенно если дело касается романтических переживаний. В работе не стоит начинать новые проекты, подходящее время для карьеры наступит сразу после вашего дня рождения.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля.

Овен

Неделя в любовных отношениях будет успешной, некоторые Овны могут встретить свою вторую половину и начать жизнь с новым возлюбленным. Главное — не привязываться к прошлому. В карьере важно к каждой сложной проблеме подобрать новое простое решение.

Самыми удачными днями будут 20 и 21 февраля.

Телец

У Тельцов на этой неделе в любви будет не все так гладко. Не исключены ссоры с партнером. Главное правило: не выносите сор из избы. На работе руководство будет слишком придирчивым и требовательным.

Самым удачным днем будет 21 февраля.

Близнецы

Уделите своей второй половинке как можно больше времени, кто-то из Близнецов может отправиться с любимыми в путешествие. Проекты, начатые на работе в эту неделю, дадут ожидаемый результат.

Самыми удачными днями будут 15 и 16 февраля.

Рак

Раков потянет на романтические авантюры. Звезды не советуют бросаться в омут с головой. Возможно, на этой неделе вы получите интересное предложение, связанное с карьерой. Звезды рекомендуют не отказываться от него.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля.

Лев

Львам предстоящая неделя принесет множество любовных переживаний. Партнеру тоже придется непросто. В работе звезды советуют прислушаться к мнению коллег. Возможно, ваш звездный час еще не пришел.

Самыми удачными днями будут 15, 16 и 20 февраля.

Дева

Девы могут не рассчитывать на отдых и романтику. На первый план выйдут бытовые дела. Что касается работы — сейчас не самое подходящее время для роста в карьере.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля.

Весы

У одиноких Весов может случиться интересное знакомство. Тем, кто находится в неопределенных отношениях с партнером, звезды рекомендуют использовать все возможности для изменения ситуации.

Самыми удачными днями будут 20 и 21 февраля.

Скорпион

Скорпионов ждут тихие романтические вечера при свечах. Каждый день вы будете решать какие-то семейные проблемы. В карьере совсем скоро все кардинально изменится.

Самым удачным днем будет 21 февраля.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют развеяться в коротких поездках. Свободные представители этого знака могут встретить настоящую любовь. В работе лучше заняться планированием и расписать все шаги на пути к карьерной лестнице.

Самыми удачными днями будут 15 и 16 февраля.

Козерог

Козерогам предстоит буквально задарить свою половинку приятными мелочами. При этом можете рассчитывать на ответные подарки и чрезмерное внимание со стороны второй половинки. Эта неделя идеально подходит для инвестиций и вложений.

Самыми удачными днями будут 17, 18 и 19 февраля, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Астролог поделился прогнозом на грядущую неделю для знаков зодиака

гороскопастрологияПавел Глоба
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Все мнения
О проекте