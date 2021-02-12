Астролог поделился прогнозом на грядущую неделю для знаков зодиака

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Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о гороскопе для знаков зодиака на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года.

Овен

Перевернутые руны «альгиз», «уруз» и «тейваз» сулят, что на грядущей неделе не предоставится необходимых условий для реализации планов.

Телец

«Наутиз», перевернутый «уруз» и перевернутая «феху» говорят представителям этого знака о возможных финансовых рисках. Советуется остерегаться мероприятий, требующих значительных финансовых вложений.

Близнецы

Руны «иса», «эйваз» и перевернутый «отал» советуют не бояться препятствий и продолжать работу над текущими делами.

Рак

Руна «беркана», а также перевернутые «альгиз», «перто» сулят новую информацию в ходе запланированных событий. Представителям этого знака удастся преодолеть существующие и грядущие трудности.

Лев

«Теваз», «беркана» и перевернутая «вуньо» советуют проявить активность в текущих делах. Важно задуматься над прошедшим путем и тщательно его проанализировать.

Весы

Руны «кено», «хагалаз» и «иса» открывают дорогу новым возможностям. Начатые процессы создадут прекрасные долгосрочные перспективы.

Скорпион

Представителям этого знака руны «гебо», а также перевернутые «ансуз» и «эйваз» советуют открыться для общения с окружающими людьми. Однако следует опасаться обманутого доверия.

Стрелец

«Ингуз», перевернутые «кено» и «тейваз» говорят о том, что перемены могут привести не к тем результатам, на которые человек рассчитывал. Следует более тщательно продумывать свои ходы и действия.

Козерог

Перевернутые «вуньо» и «феху», а также «уруз» сулят осложнения с финансами. Следует избежать излишних трат, а также сосредоточиться на сохранении благосостояния.

Водолей

«Ингуз», «дагаз» и «тейваз» советуют сосредоточиться на поставленных целях. Следует проявить больше активности, так как только это поможет достичь желаемого.

Рыбы

Руны «феху», «йера» и перевернутый «альгиз» сулят отличные перспективы в финансовой сфере. На грядущей неделе Рыбы смогут получить за свой труд хорошую награду, пишет 5-tv.ru.

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