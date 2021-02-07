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Стало известно, кого ожидает богатство в 2021 году по гороскопу майя
Фото: pixabay.com

Стало известно, кого ожидает богатство в 2021 году по гороскопу майя

Никита Абрамов

Общество

В гороскопе индейцев майя 20 знаков. По их вере, цикл состоит из непрерывного перерождения каждого из знаков после гибели предыдущего. Согласно предсказаниям индейцев, три знака ожидает богатство в 2021 году.

Ночь

В 2021 году под покровительством ночи окажутся люди, рожденные 17 января, 6 и 26 февраля, 18 и 23 марта, 12 апреля, 2 и 22 мая, 11 июня, 1 и 27 июля, 10 и 30 августа, 19 сентября, 9 и 29 октября, 18 ноября, а также 8 и 28 декабря. Этим людям может повезти в карьере, а также, возможно, представится случай сорвать большой куш.

Змея

Этот знак окажется щедрым на финансы для тех, кто родился 19 января, 8 и 28 февраля, 20 и 25 марта, 14 апреля, 4 и 24 мая, 13 июня, 3 и 23 июля, 12 августа, 1 и 21 сентября, 11 и 31 октября, 20 ноября, 10 и 30 декабря. Однако денежное счастье необходимо разделить с близкими, так как жадные могут быть наказаны покровителем.

Кролик

Людям под покровительством этого знака придет успех во всех профессиональных начинаниях. В 2021 году удача и финансовое благополучие придет тем, кто родился 2 и 22 января, 11 февраля, 3 и 28 марта, 17 апреля, 7 и 27 мая, 16 июня, 6 и 26 июля, 15 августа, 4 и 24 сентября, 14 октября, 3 и 23 ноября и 13 декабря, пишет 5-tv.ru.

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