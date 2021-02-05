Астролог рассказал, что принесет эра Водолея каждому знаку зодиака

Фото: European Southern Observatory

Астролог Сергей Седашев рассказал, чего ожидать представителям каждого знака зодиака в период, когда продлившаяся 2170 лет эра Рыб сменится эрой Водолея.

Как утверждает астролог, понять точно, в какой день произойдет смена эпох, невозможно. Однако, по его словам, человечество находится на пороге стремительных перемен, которые, в первую очередь, коснутся научно-технической и социальной сферы. На первый план выйдут такие понятия, как «дружба» и «коллектив».

Так, новая эра будет благоволить Овнам, как людям, отличающимся энергией и любознательностью. Они вполне могут удовлетворить свою потребность в переменах.

Практичным Тельцам не интересны размытые планы для непонятного количества людей. Представители этого знака не будут страдать в эру Водолея, но останутся в стороне от грядущих процессов.

Близнецам по душе идеи человеческого единения и братства. Новая эра будет для них благоприятна. Познания, движение вперед и генерация идей принесут им удовольствие.

Чуждым новаторства и придерживающимся традиций Ракам чужды энергии Водолея. Они проецируют внимание на близких людях, а не на проблемах общественного мироустройства.

Львы в новую эру не смогут избавиться от ощущения конфликта с временем. Им сложно поставить ценности коллектива выше собственных, так как они привыкли находиться в центре внимания.

Для приземленных Дев энергии Водолея будут казаться слишком эфемерными. Они определенно будут «несозвучны» образным идеям будущего.

Весы, несмотря на то, что этот знак вместе в Водолеем относятся к стихии Воздуха, не будут ощущать общности интересов с ним. Их больше заботит то, что происходит здесь и сейчас, нежели абстрактные перспективы.

Стремящимся к неповторимости Скорпионам чужды идеи коллективизма. Им будет сложно понять новую эпоху и мириться с непонятными для них принципами.

Стрельцам всегда заботили вопросы блага для общества. Новая эра принесет им ощущение себя в нужном времени и в нужном месте.

Практичным Козерогам тоже сложно понять ценности эры Водолея. Они выступают исключительно за рационализм, будь то профессиональная, социальная или личная сферы.

Водолеев ждет персональный золотой век. Они жаждут поделиться идеями. Их жизнь станет напоминать бесконечное исследование, в котором каждое открытие будет приносить удовлетворение.

А вот эмоциональных Рыб не увлечь наукой. Они доверяют исключительно чувствам и ставят во главу угла понятия доброты и сострадания, сообщает Пятый канал.

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