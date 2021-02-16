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Минтрансу РФ предложили в 1,5 раза увеличить разрешенный вес животных в самолете
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минтрансу РФ предложили в 1,5 раза увеличить разрешенный вес животных в самолете

Юлия Ямпольская

Животные

Союз кинологических организаций РФ, в который входят 1,5 тысячи общественных объединений, клубов и питомников, направил в министерство России предложение увеличить допустимый вес животного в багажном отделении самолета с 50 до 75 килограммов. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает газета «Ведомости».

Уточняется, что в настоящее время россияне часто хотят провезти питомца весом, например, 55 килограммов, однако по авиационным правилам это невозможно. Только сама клетка для животного может весить до 10–15 килограммов. Получается, что допустимый вес животного на рейсе «съедается».

По словам президента союза Владимира Уражевского, ограничение веса багажа до 75 килограммов — это распространенная международная практика среди европейских, американских и восточных авиаперевозчиков.

На данный момент Минтранс проводит консультации с эксплуатантами самолетов по данному вопросу, но решение пока не принято. Как отметил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, такая инициатива уже прорабатывалась летом 2020 года рабочей группой авиакомпании.

Читайте также: «Аэрофлот» организует экспертную группу по правилам перевозки животных

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