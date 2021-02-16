Бухгалтерскую отчетность упростят в России с 2022 года

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Государственные органы смогут самостоятельно получать бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения о ней из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО). С бизнеса эту обязанность снимут с 2022 года. Данную информацию первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков сообщил ФАН.

— Законопроект предлагает изменения, которые отменяют обязанность организаций предоставлять бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения о ней в адрес госорганов, — пояснил Ремезков.

Последние будут самостоятельно с 2022 года получать эти сведения из ГИР БО по программе межведомственного электронного взаимодействия. По словам парламентария, так в России закончится реализация концепции «одного окна» в представлении финансовой отчетности. В результате, по мнению политика, представители бизнеса сэкономят время и будут избавлены от лишних бюрократических процедур.

Он также отметил важность обратной связи, организованной на портале ГИР БО.

— Обнаружив ошибку в своей уже сданной отчетности, организация может направить электронное обращение в налоговую инспекцию, где все проверят и оперативно исправят необходимые правки, — разъяснил Ремезков.

ГИР БО является общедоступным сервисом, где потенциальные инвесторы могут просто и бесплатно получать данные о финансовом состоянии возможного партнера по бизнесу и в короткие сроки принимать решение о взаимодействии.

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