«Он никуда не денется»: эксперт рассказал о заинтересованности стран в угле

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, пропадет ли интерес стран к углю в ближайшее время. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

— Уголь никуда не девается из мирового энергобаланса, пусть в Евросоюзе собираются ускоренно отказаться как от угольной генерации, так и топливной энергетики. Они хотят к 2040 году построить безуглеродную энергетику, то есть без использования газа, нефти и угля, — отметил Юшков.

При этом он пояснил, что пока это кажется маловероятным, потому что в энергетических программах стран Европы пока прописан только отказ от угля, но это должно произойти не раньше 2035 года. Как пояснил эксперт, за данный срок в мировой энергетике может многое измениться.

— На азиатских рынках потребление угля сохраняется. Пусть в Китае также заявили о построении безуглеродной энергетики к 2050 году, только Пекин не собирается отказываться от угля и других углеводородов, — добавил Юшков.

По его прогнозам, уголь будет востребованным до 2050–2060 годов за счет политики КНР, экономика которой остается основным потребителем данного сырьевого продукта на мировом рынке.

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