Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Этнокультуролог напомнил о сакральном значении блинов
Фото: pixabay.com

Этнокультуролог напомнил о сакральном значении блинов

Елена Фролова

Общество

Международный день блинов, или «жирный вторник», отмечается каждый третий вторник февраля (в этом году — 16 февраля — прим. «ВМ») по всему миру. Этнокультуролог, основатель этнокультурного объединения «Окрутники» Алексей Блинов-Бахарь рассказал ФАН о сакральном значении данного блюда.

— Очевидно, что данный праздник связан с выпечкой. Сегодня дурацких праздников хватает. Скорее всего, в этот день домохозяйки соревнуются в выпечке блинов и, возможно, в забегах со сковородками, — отметил Блинов-Бахарь.

Он также рассказал, что славяне начали готовить блины давно. По его словам, это блюдо являет собой архаичную форму мучного изделия. По словам эксперта, его можно быстро приготовить хоть на плоском камне.

Он также напомнил, что рецепт бездрожжевых блинов описан еще в летописях. При этом этнограф считает, что важно помнить: это поминальное блюдо.

— Многие ошибочно полагают, что круглая форма как-то связана с солнцем, но это не так. Масленица предшествует поминальным дням, в народе известных, как Весенние деды, — заключил эксперт.

Стоит отметить, что Международный день блинов на Западе является аналогом славянского Прощеного воскресенья.

Читайте также: Определены самые популярные у россиян продукты к Масленице

праздникэкспертыблины
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Все мнения
О проекте