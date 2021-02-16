Скончался народный художник России Владимир Мокроусов

Фото: Президиум Российской академии художеств

На 85-м году жизни скончался член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ), народный художник России Владимир Мокроусов. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба РАХ.

— Отечественная культура понесла тяжелую утрату, 16 февраля 2021 года на 85-м году жизни скончался Владимир Петрович Мокроусов, выдающийся скульптор, мастер яркой творческой индивидуальности, возрождавший христианскую культуру России, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РФ, лауреат многих всесоюзных и всероссийских конкурсов по монументальному искусству, — сообщается на сайте академии.

В РАХ отметили, что Мокроусов внес значительный вклад в развитие российской художественной культуры, а также был удостоен множества различных наград и званий.

Своим богатым опытом он смог поделиться со многими скульпторами и художниками. Наибольших успехов он достиг в написании портретов исторических личностей.