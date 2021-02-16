«Самые обиженные люди»: шоумен Барецкий хочет открыть кладбище для звезд

Фото: youtube.com / Ник Черников

Шоумен и президент «Союза профессиональных ритуальных агентов» (НКО «СПРА») Стас Барецкий хочет открыть кладбище для звезд в Мытищах.

— Последняя новость с артистом сериала «След» меня добила. Человека негде было хоронить. Ну и таких историй очень много. Поэтому накипело, и мы решили сделать такое кладбище, — рассказал Барецкий.

Он отметил, что у него есть два гектара земли в Мытищинском районе. Их шоумен и планирует использовать для кладбища. Барецкий рассчитывает обратиться с этим предложением в Государственную думу.

— Артисты, я считаю, у нас самые обиженные люди, незащищенные. Артисты — они в небе, а по земле плохо ходят, потому что быт, суета — им в этом смысле тяжело. Они уходят рано и поэтому кончают жизнь в плохих условиях, — цитирует шоумена 5-tv.ru.

Если Барецкий сможет воплотить свою идею в жизнь, то он планирует сделать на «звездном» кладбище льготные условия для захоронения, учесть возможность давать кредит, а также выделять бесплатные места для тех актеров, родственникам которых будет совсем нечем платить.

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